行政院農委會農田水利署桃園管理處草漯工作站，過去因都市計畫經歷4度搬遷，將於觀音區福山路二段新建草漯農田水利活動中心，今日正式動工，工程總經費約2900萬元，將結合生活、生產與生態功能，為農民帶來更便利服務，提供農民小聚休憩場所，也將更便於桃園大圳第八支線所屬的33口埤塘灌溉設施的管理和用水調配，預計明年2月完工。

草漯工作站設立於1921年，原名塔子腳監視所，1956年改名為草漯工作站。站長彭淑芬指出，草漯工作站因應都市計畫更動，站址經歷過4次搬遷，灌溉轄區也因工業區開發與地區發展有所更動，目前涵蓋大園、觀音與中壢3大地區，轄管33口埤塘，灌溉面積約2147公頃。

農水署長蔡昇甫表示，將於觀音廣福里新建草漯農田水利活動中心，基地面積567平方公尺，為2層樓建築，空間規畫辦公室、休憩區、多功能活動空間、機車停車場等設施，外觀設計結合草漯沙丘、白千層步道等地方特色，創造指標性的集會地景，未來將為附近地區農民帶來更便利優良的服務，滿足農民休憩需求。

彭淑芬表示，由於新工作站地點位於灌溉「水頭」，完工後農民用水調配申請、呈報將更加便利，建築屋頂也有留設未來太陽能發電空間，在生態、綠能、環保與永續前提下，增加草漯農民及民眾休憩聚會場所，將農水署生活、生產及生態的功能整合於一處，並達到建築永續共生宗旨。