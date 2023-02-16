福特六和表示，Focus推出後銷售展間賞車人潮不斷，逾1,800張訂單中有超過七成的準車主選擇入手全新在台導入的Focus Wagon德規運動旅行車，當中又有九成選擇直上Vignale旗艦車型，在Focus既有穩定銷售基礎上，完美擴展「新國民Wagon」市場版圖。

福特六和指出，目前全車系已出現供不應求，因此公司積極向德國及全球供應鏈體系爭取料件量能，搭配生產加班因應，致力穩定新車產能供應，同時也建議消費者及早下訂，以利排程規劃並縮短候車期。

此外，2月初同步上市的Ford Focus ST X Wagon／ST X Hatchback 6MT接單持續暢旺，限量350輛上市即完售。福特六和表示，目前仍有超過1,000張ST X車系訂單等候交車，公司也正持續向歐洲爭取更多配額。

福特六和指出，Focus Wagon結合優秀產品力與旅行車車格，提供寬敞且多元變化的乘載機能，這項優勢也受到知名租車業者IWS愛旺租車青睞，在Focus Wagon甫上市即下訂百輛新車至其全台租賃服務據點，相當看好其旅行車格在未來旅遊運用及其他短租市場之需求。