資深經紀人夏玉順日前拋出巨星劉文正死訊，一天後立即改口引發各界批評，爭議未平，夏玉順又爆出1月搭乘華航班機時失控鬧事，逼迫空服員幫忙穿襪子，最後機組員通報航警處置，華航今日也發出聲明證實此事，並強調會確保執勤同仁的安全及尊嚴。

根據TVBS報導，夏玉順於1月29日搭乘華航CI004航班飛往舊金山，在商務艙內對乘客及空服員咆哮，情緒失控，要求空服員幫忙穿襪子，對於機上爭議事件，夏玉順並無回應。

不過華航今日聲明指出，1月29日台北飛往舊金山CI004航班發生旅客滋擾事件，當班機組員安撫並制止滋擾旅客，後通報航警，航機降落後交由航警處理。

華航表示，事後該位旅客來訊抱怨，搭機過程未受特別關照有所不滿；但也有多位同機旅客來訊反映，該位滋擾旅客已影響他人。經審慎釐清機組員相關報告及同機旅客佐證，機組員秉持一貫的服務精神對待每一位旅客，該滋擾旅客機上行徑實屬不當，影響機組員勤務及其他搭機旅客。本公司已召開相關會議，將進一步依法採取行動。

華航強調，旅客在客艙內行為若妨礙機組員執行勤務，或不遵守機組員指示，可採取必要措施制止，包括對該旅客之禁制措施。「以客為尊」是華航秉持的服務精神，但在飛安第一的最高原則下，維護搭機旅客的權益、確保執勤同仁的職場安全及人格尊嚴也不容妥協。