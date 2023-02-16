年度最萌、最可愛的寵物話題電影《超完美狗保姆》，15日在南韓首爾舉行試映記者會，全場記者被片中萌翻天的狗狗們逗得樂不可支，紛紛直呼：「真是一部得以思考毛小孩對飼主意義的溫暖之作！」曾以《菜鳥警校生》榮獲大鐘電影獎「最佳新導演獎」肯定的金周煥，率領男主角柳演錫、車太鉉共同現身記者會。

《超完美狗保姆》由柳演錫（右）、車太鉉溫馨主演。（采昌提供）

沒想到柳演錫在分享拍片過程當下，因為想起過去飼養的寵物狗，不禁哽咽落淚，連他自己都訝異這個突如其來的失態，趕緊收拾好情緒表示：「出道有一段時間了，但這是第一次這樣，所以很驚慌失措。」一旁的車太鉉見狀趕緊圓場：「這可不是演出來的喔！」靈活轉換了氣氛，讓現場莞爾一笑。

《超完美狗保姆》是《鋼鐵雨：深潛行動》製作公司精心打造的年度溫馨力作，故事描述面臨「提早登出」危機的狗主人民秀，和人生本來就面臨危機的真國，為了替愛犬「魯尼」尋找完美保姆而展開面試，意外以「犬」為名義持續奔走的故事。而在尋找完美狗保姆的過程中，兩人一路從首爾到濟州島，與各個狗保姆候選人展開有趣的面試。電影3月10日上映。