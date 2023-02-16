德國巨型企業西門子率先發行了以區塊鏈形式和歐元計價的的數位公司債券，並稱之為一個歷史性的里程碑。該公司也在公告中強調了使用區塊鏈的好處，包括直接向投資者銷售而免去中間商，西門子選擇在Polygon（$Matic）公鏈上發行數位債券，截至本篇報導為止$Matic漲幅已達10.18%來到新台幣41.7塊。

據區塊鏈老牌新聞網bitcoin.com 16 日報導，《德國電子證券法》（Germany’s Electronic Securities Act）該法於2021年6月生效，作為歐洲最大的工業集團之一，西門子宣布已成為德國第一批依據該電子證券法來發行數位債券的公司。

這筆6000萬歐元（近新台幣19億元）的債券期限為一年，並且選擇在Polygon（$MATIC）公鏈上發行。西門子14日（二）宣布這一次策略性發行時，強調了使用區塊鏈平台相對於傳統方法的優勢：

「它使得全球紙本證明和中心化清算不再必要，而且企業可以直接面向投資者銷售債券，而不需要銀行充當中介機構。

西門子企業財務主管拉特格布（Peter Rathgeb）表示：「脫離傳統的紙本模式，轉向使用公鏈發行證券，我們（西門子）可以比過去發行債券時來的更快、更有效率的進行交易，」

「由於我們與計畫合作夥伴成功合作，我們在德國的數位證券發展中達到了一個重要的里程碑，拉特格布還表示，西門子將繼續積極參與其發展。

西門子財務長托馬斯（Ralf Thomas）補充說：「憑借我們的創新產品和技術，西門子支持客戶數位化轉型，並取得了巨大成功。因此，我們在金融領域測試使用最新的數位解決方案是理所當然的，」

「我們很自豪能成為首批成功發行基於區塊鏈的債券的德國公司之一。這使西門子成為資本和證券市場數位發展的先鋒，」。

歐洲還沒有全面施行區塊鏈相關法案。2022年，布魯塞爾的主要機構和成員國就歐盟新的加密資產市場法案（MiCA）達成了協議。加密資產市場法案預計將於2023年生效，但企業還有12至18個月的時間來遵守它。而歐盟目前也正在開發一種數位歐元。