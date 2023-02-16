60餘年歷史的舊嘉義市公所一度擬變賣，民間文史團體推動搶救後，經文資審議登錄為歷史建築，市府預計花費約1.9億分3年度編預算執行，20日（下周一）舉行動工祈福典禮，初步規畫1樓擬招商，2、3樓空間及市長室保留歷史現場。

市府2月13日辦理「舊嘉義市公所修復再利用工程案」施工前說明會，當初參與搶救舊市公所的「救舊嘉義市公所推動聯盟」提案人陳世岸認為，樂見舊市公所要修復了，但未事先獲悉施工前說明會日期，以致沒能參加，也無法獲知修復工程相關資訊，感到遺憾。

市府財稅局表示，2018年7月完成調查研究暨修復再利用計畫報告書，2019年招商3次沒有廠商投標致流標，2020年6月將北側空地闢為停車場，供停車需求。

市府財稅局表示，2020年8月委外辦理規設計案，2021年1月辦設計案公聽會，後來又有6次委員會審議，2022年4月完成期末報告書審查、9月修復工程案招標流標，10月第2次招標才決標，今年2月13日施工前說明會於市府官網公布，並請區公所及當地里辦公處協助公告周知。

市府財稅局表示，施工期540個日曆天，預計在113年底前完工，總經費1.9億元，自2022年起分3年編列預算辦理。

舊嘉義市公所1954年完工啟用，1982年嘉義市升格省轄市後是嘉義市政府所在地，後來市政府大樓南棟啟用，舊市公所閒置，2014年《風中家族》電影來取景，後來市府擬拆屋賣地，救舊嘉義市公所推動聯盟提案申請文資審議，市府文化局啟動審議機制，2016年11月10日公告登錄歷史建築。