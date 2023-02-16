桃園市永平工商推廣國際交流，日前與瑞士HTMi飯店管理大學進行交流後，近日邀請瑞士最大的飯店管理大學教育集團（SEG）亞太地區總監Christian Schiering及瑞士廚藝管理大學（CAAS）主廚Chef Alain Muller進行合作，拓展歐洲廚藝課程，讓學生與世界接軌。

名廚示範廚藝，學生獲益良多。（校方提供／蔡明亘桃園傳真）

永平工商表示，SEG瑞士教育集團設立於1982年，已有近40年歷史，專精於瑞士培育飯店管理、觀光產業人才的教育殿堂，旗下包括4所大學，共分5個校區，其中CAAS瑞士廚藝管理大學於全球餐飲大學中排名最高，獲得世界第一餐飲廚藝學校殊榮，也反映其教學和設施的卓越品質。

永平工商攜手瑞士廚藝學院，將課程以實作呈現，讓學生在台灣就能接受瑞士名廚指導。（校方提供／蔡明亘桃園傳真）

校方說，亞太區總監Christian Schiering親自到訪永平工商洽談兩校合作架構，更安排瑞士烹飪藝術學院主廚Chef Alain進行西餐烹調教學，主廚以香煎牛菲力為主題，並搭配時令鮮蔬烹調出令人驚豔的蘑菇燉飯。

永平工商與瑞士廚藝管理大學交流活動成員合影。（校方提供／蔡明亘桃園傳真）

永平工商餐旅群學生李伯緯等10人，是該校HBL甲組球員，平時除籃球專業技術外，更具備餐飲相關專長。身兼籃球隊長的李伯緯表示，能在高中階段參與歐洲廚藝專業課程非常幸運，Alain主廚專業的烹飪技巧及對食材搭配的展現，更是讓師生獲益良多。

永平工商餐飲科為提升學生國際視野，增進國際間高等教育機構合作交流，提升學生專業技術、讓課程與世界無縫接軌，攜手瑞士廚藝學院，將課程以實作教學方式呈現，在台灣就能接受瑞士名廚的指導。

永平工商校長胡劍峯表示，很高興能與瑞士的學校合作，擴大歐洲國際交流，將有助學生的視野與國際移動發展，未來除了將安排該校教師與學生定期交流，也將引進廚藝專業課程，分享國際餐飲教育資源，為學生帶來最先進廚藝知識與技能，讓台灣的孩子持續在世界的餐飲業持續發光發熱。