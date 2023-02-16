2024年總統大選，國民黨目前以新北市長侯友宜聲勢最高。國民黨台北市議員游淑慧雖然認為，國民黨要儘快定於一尊，但侯友宜現階段不要表態比較好，因為一表態，恐會被民進黨新北市議員在議會羞辱。她強調，如果國民黨人覺得誰是母雞，應該用全力保護他，讓他最後出線時毫髮無傷，

針對2024總統大選，游淑慧今(16日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，對國民黨比較弱勢的是，民進黨已經定為一尊，所以他們不用花力量在內部整合，民進黨側翼、親綠媒體、名嘴不斷在對國民黨見縫插針，希望南投立委補選完後，國民黨要儘快定於一尊，國民黨才能各自整合隊伍、整軍備戰，開始進行兩黨對決。

游淑慧也認為，侯友宜現階段不要表態比較好。因為一表態，民進黨就用新北市議員在議會開始羞辱侯友宜，因為他是新北市長，不用出動到民進黨中央或側翼去攻擊，只要新北市任何一個地方出現狀況，就上綱說「市長無能，你還要選總統」。因此，現階段侯友宜若表態選總統，到時就會面臨這種狀況，會很難解套。

游淑慧表示，如果國民黨人覺得誰是母雞，應該用全力去保護他，讓他最後出線時，毫髮無傷，而不是硬要逼他說，必須做哪些事情。