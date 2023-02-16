香港政府統計處今日發表的數據顯示，2022年年底的香港人口的臨時數字為733.32萬人。與2021年年底人口740.15萬人比較，減少68300人，跌幅為0.9％。

2021年年底至2022年年底的人口下跌由自然減少（即死亡多於出生）及香港居民淨移出（即移入少於移出）組成。期間出現29500人的自然減少，出生人數為32500人，死亡人數為62100人。在同期內，淨移出人數為38800人，其中21200人為單程證持有人的移入，60000人為其他香港居民的淨移出。

2022年底的總人口中，常住居民佔719.72萬人，而流動居民佔136000人。2022年年中人口修訂數字為734.61萬人。常住居民的數字修訂為719.46萬人，流動居民的數字則修訂為151500人。2021年年中至2022年年中的人口變動率亦修訂為-0.9％。

港府發言人指出，自然減少（即死亡多於出生）在2022年有所擴大。香港的生育率一直在亞洲經濟體中屬於最低的地方之一。出生人數由2019年的52900人大幅下跌至2022年的32500人。另一方面，隨著人口高齡化的趨勢，加上2022年第五波疫情，死亡人數在同期由49000人上升至62100人。

發言人表示，在2019冠狀病毒病的持續影響下，跨境行程受到影響。且觀察到移入香港的人數在2022年大部分時間繼續處於低水平，於防控措施逐步放寬後，直至年底慢慢出現回升。