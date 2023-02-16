福特New Focus全車系陣容挾「與德同規」強勢產品力於2月初全新登場，上市兩週即突破1800張訂單；其中有超過七成的準車主選擇入手全新在台導入的Focus Wagon德規運動旅行車；當中又有九成選擇直上Vignale旗艦車型，在Ford Focus既有的穩定基礎上，完美擴展「新國民Wagon」市場版圖，成功引領國民旅行車新風潮。

面對New Ford Focus來自市場的熱烈迴響，目前全車系已出現供不應求。福特六和積極向德國及全球供應鏈體系爭取料件量能，搭配生產加班因應，致力穩定新車產能供應，同時建議消費者及早下訂，以利排程規劃並縮短候車期。

至於於2月初同步上市的德意志性能陣線New Ford Focus ST X Wagon／ST X Hatchback 6MT接單持續暢旺，限量350輛上市即完售。目前仍有超過1000張ST X車系訂單等候交車。福特六和正持續向歐洲爭取更多配額，期待讓更多熱血車迷享受ST 車系所帶來的高度性能與多元駕馭樂趣。

Focus Wagon結合優秀產品力與旅行車車格，提供寬敞且多元變化的乘載機能，這項優勢也受到知名租車業者IWS愛旺租車青睞，在Focus Wagon甫上市即下訂百輛新車至其全台租賃服務據點，相當看好其旅行車格在未來旅遊運用及其他短租市場之需求。

New Ford Focus Wagon最強勢賣點即結合駕馭樂趣與彈性車用空間，搭配豐富科技配備，無論是易於操駕且適中的車身尺寸、寬敞後行李廂空間、超越同級車型的配備與80萬級距起具競爭力的價格，都充分滿足現行市場中四門房車與小型休旅車族群的主要購車需求。從Focus Wagon上市至今也吸引許多上述級距的潛在買家，主動走入展間賞車換購，並成為這群消費者嶄新的主要升級首選。

New Ford Focus全車系具備多項與德同規先進科技與配置，以80萬級距起的優勢售價，超越同級進口車的優異產品力，不僅透過底盤調校精準傳遞純正德規駕馭體驗，領先同級的Ford Co-Pilot360™全方位智駕科技輔助系統亦全面升級，將原本在德國列為選配之安全科技項目在台灣市場導入為標配，當中Vignale旗艦車型更配置全新FORD MATRIX LED矩陣式智能動態照明系統。