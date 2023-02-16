烘焙市場百家爭鳴，麵包口味與造型持續精進，年產值飆破600億，在歷經疫情與原料漲價後，重振之路令人好奇。烘焙大師吳寶春分析，疫後民眾注重養身，自己也愛上騎單車運動，因此「機能性麵包將是未來最大趨勢，可補充能量也甩去麵包空有熱量的標籤。」

每份20g蛋白質含量的「能量麵包」共有原味堡體加上三鹹三甜餡料口味，上市時間與價格待定。（統一提供）

台北國際烘焙暨設備展即起至19日於南港展覽館開展，統一集團與烘焙名匠吳寶春、文世成、曹志雄共同發表為運動族群打造的「能量麵包」，每份含有20克蛋白質、熱量不超過300大卡。文世成表示，即便是最簡單的吐司，也會因咀嚼感、內餡不同受到特定族群喜愛，烘焙分眾化時代不可避免，現運動風潮正夯，於是決定研發不乾硬且能承載高營養的麵包；曹志雄補充說，國人偏好鬆款口感，所以採湯種工法增加濕潤感，讓運動後的民眾一吃就可享受美味還不用擔心發胖。

福星食品主打「雙潔淨蛋白」取代油脂做無油麵包，改善麵包迅速老化的劣勢。（朱世凱攝）

福星食品看好今年麵包款式大洗牌，同樣用無油健康概念吸引烘焙品牌上門合作，就連花生捲都可用無油麵糰打造，採用雙潔淨蛋白撇去油水分離理念，間接改善麵包迅速老化的劣勢，維持長時間的濕潤口感。總經理吳國清坦言，原料持續漲，光是奶油就漲30％以上，成本轉嫁消費者成為解套之一，不過民眾為鞏固健康仍會埋單，也相信烘焙原料漲價已到天花板。

德麥食品所創的「維康紫米麻吉麵包」概念，以Zeelandia雜糧麵包粉製作，適合想吃得低負擔的民眾挑選。（朱世凱攝）

德麥食品推「維康紫米麻吉麵包」新概念，運用Zeelandia雜糧麵包粉融入豐富穀物，無添加物優勢替食安把關，紫米含有的膳食纖維也幫助促進腸胃道蠕動，品牌分析銷售數據，「疫後的確越來越多民眾挑選無添加少負擔的麵包，逐年遞增約10至20％。」苗林行鼓吹用「裸麥粉」製麵包，以高過小麥的纖維素、蛋白質等讓大眾吃麵包不會使血糖立刻升高，同時攝取營養，微酸滋味帶來味蕾新鮮感。