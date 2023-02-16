不少人都希望有朝一日能夠財富自由，擁有大量存款開心過生活。一名女網友透露，自己開始工作以來努力存錢，完全不靠家裡資助，如今存款已高達「9位數」，還曬出網路銀行截圖證明所言不假，然而鄉民卻發其幣別為越南盾，換算台幣僅有15萬元左右，留言狂酸：「真的笑死」。

原PO在PTT八卦板發文表示，自己今年即將邁入32歲，白手起家完全沒有向家裡拿資源，從第一桶金開始慢慢累積，「對於存了幾桶早感到麻木」，如今存款的數字已達9位數，她好奇，這樣的條件「在同齡層中算PR多少了啊？」

不僅如此，原PO更以過來人姿態勸誡網友，千萬不要只會領死薪水，否則怎麼賺都存不了錢，還曬出網路銀行的截圖為證，只見上面寫著「119,762,538」，但幣別竟然是「VND」越南盾，換算成新台幣大約只有15萬3千元左右。

貼文曝光後，讓許多網友笑翻，「越南盾富翁」、「缺兒子嗎a」、「在越南的確是勝利組無誤」、「可以點越南麵包加大了吧！超強」，不過也有人看了狂翻白眼，留言直說：「不忍噓」、「這真的笑死」、「還想說你是靠刑法上哪一條賺的，參考一下」、「我一個月的薪水等於你的存款」。