台南市長黃偉哲今天下午出席行政院水情會議，為南部農民爭取春季雜作停灌補償，並呼籲中央支持烏山頭水庫淨水處理廠、白河水庫更新改善，提高淨水處理量與庫容量，獲得會議主席、行政院副院長鄭文燦支持，要求相關部會盡速研商，預計下周公告補償標準。

黃偉哲表示，目前台南水情進入黃燈，相當緊張，希望行政院能體恤農民，針對春季雜作停灌，提供適當補償。他說，目前台南境內3大水庫合計蓄水率約31.5％，呼籲中央與地方合力改善水庫，在雨季來臨時就能多儲存水源，讓地方的自來水供應更為穩定。

此外，白河水庫從2019年開始清淤，至今年已恢復蓄水，黃偉哲也希望中央能盡早完工，讓庫容量恢復到2000萬噸，另也將繼續爭取南化水庫溢流堰加高，為南高儲存更多水源。

黃偉哲強調，水庫的庫容量更大，對於農業、民生與產業的用水就更有幫助。今天於水情會議中建議中央多管齊下，與地方合力改善水庫，為雨季來臨時做好儲水準備。行政院也指示水利署，加強南高屏3縣市水資源調度，強化南部整體抗旱能力。