70歲華語歌壇始祖劉文正消失歌壇多年，昨(15日)前經紀人夏玉順證實因心肌梗塞辭世，沒想到才隔一天，今(16日)竟改口是自己跟親姊求證聽錯了，其實他有被搶救回來，許多名人紛紛加入撻伐行列，當中李明依在臉書怒斥：「因為一個瘋子的瘋言瘋語，全國的媒體都被愚弄了」，同時語重心長提起真理的重要。

李明依在臉書表示，昨日劉文正的傳出死訊後，全國三分之一的人陷入感傷，她自己也感嘆：「『劉文正』所代表的一個無敵世代就要漸漸地被遺忘消逝了」，還打算在電台節目播一首劉文正的歌曲，卻因為版權因素不能如願，她感到很無力地說：「覺得都不能好好的再介紹一次這個曾經的超級巨星！」

沒想到才隔一天，竟變成是烏龍消息，李明依痛批死訊由「曾經最親近的經紀人『主動』告知，算夠查證了吧？」況且，第二天媒體還在回顧劉文正生前的輝煌紀錄和珍貴影像，結果竟發現死訊有誤，直言：「我們該哭該生氣？還是該笑該高興呢？」高興在於劉文正還健在，媒體的報導讓很多人認識他；生氣在於因為一個瘋子的瘋言瘋語，全國的媒體就都被愚弄了，痛批：「我們到底該怎樣教育我們的下一代，事實、真理，真的都不重要了嗎？」