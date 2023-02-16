韓國首次以「團隊賽」展開的全球偶像選秀節目《Peak Time》，重新賦予已經出道過，卻沒能成功的無名寶藏男團再次獲得舞台的機會，上演一場激烈的「男團生存戰」。LINE TV16日獨家首播，精彩內容大受觀眾好評。

節目評審WINNER宋旻浩看完VANNER表演感動落淚。（LINE TV提供）

最新一集中，出道3年的男團VANNER全員兼差「自給自足」，成員們僅能利用凌晨時間練習， 但熱愛舞台的企圖心讓他們的表演獲得全數評審按燈通過，Highlight李起光讚嘆：「跳舞沒在省力的！」WINNER宋旻浩更一度感動落淚，「謝謝你們讓我回頭審視自己。」

《Peak Time》主視覺海報。（LINE TV提供）

節目邀請歌手、演員出身的李昇基主持，Jay Park朴載範、Super Junior圭賢、WINNER宋旻浩、少女時代Tiffany、Highlight李起光、INFINITE金聖圭、SM娛樂表演總監沈在元、音樂製作人Ryan S. Jhun（萊恩.俊），參與的23組男團，包含剛出道知名度不高的新秀、想要大躍進的現役男團，以及因為入伍、經紀公司合約問題中止活動，節目根據活動情況分成「新人部門」、「推進器部門」及「暫停活動部門」，只要進入前六強就有巡迴演唱會的機會，最終冠軍團體將獲得3億韓元（約台幣707萬元）獎金、發行專輯與全球發表會的獎勵。

首集播出的「生存回合」環節，以8位評審團意見為準，只要4人以上按燈即有機會進入第一回合，展開正式競演。參加的團體中，出道3年的5人男團VANNER出身小公司，職員僅有代表和團體成員共6人，隊長泰煥還要兼任公司行政事務，而為了養活自己，必須透過當外送員、有人在辣炒年糕店、咖啡廳工作賺取生活費，甚至連公司代表都兼差代駕，成員們常因沒有收入，思考要不要放棄舞台，但他們仍希望能透過節目奮力一搏，因此利用下班後的凌晨時段練習，讓在場評審聽了既敬佩又心酸。

令人驚豔的是，VANNER演唱人氣男團SEVENTEEN〈Adore U〉時，全開麥的演唱功力，與專業精湛的舞蹈讓眾人驚呼不斷，其他參賽者不約而同起身鼓掌叫好，8位評審更是全員按燈，讓他們順利通過「生存回合」考驗。評審Ryan S. Jhun講評時哽咽道：「我也曾在那種環境努力，你們真的很棒。」WINNER宋旻浩也忍不住拭淚，「你們各自都在工作，單純因為珍惜舞台而去努力，令人非常感動，我本來想排除情感冷靜欣賞，但你們太棒了，謝謝你們讓我們回頭審視自己。」Highlight李起光也不禁大讚：「跳舞沒有在省力的！」節目播出後，觀眾紛紛留言稱讚，「邊打工邊練習表演還這麼好，希望這個團體大發！」

此外，BAE123成員李翰潔曾參加選秀節目《Produce X 101》以限定團體出道，當時因孤兒身份掀起話題，此次再次挑戰選秀，一現身立刻被圭賢認出，驚呼：「你怎麼在這裡？」李翰潔坦言：「再度參加選秀有一點『PTSD（創傷後壓力症候群）』的狀況，因為我出道很多次，出道如果重複很多次，心靈上會很疲憊。」