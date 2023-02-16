大陸安徽省宿州市，日前有人妻帶著女兒在大馬路上遇到老公帶著小三，她便直接和女兒當場堵人，並且與老公和小三在街頭大亂鬥，過程中，小三緊抱著人妻老公要閃避對方夾擊，卻遭人妻欲脫下裙子，而其女兒卻在後方偷襲踹了小三屁股幾腳；這場混戰也讓一旁路人看不下去，便出手勸架，要拉開雙方。

綜合陸媒報導，13日安徽省宿州市有人妻和女兒在街頭遇到老公帶著小三，雙方人馬竟然就在大馬路上展開拉扯大亂鬥，過程中，穿著橘色上衣、裙子的女子(小三)，遭到妻子和女兒前後夾擊，並且將小三的裙子脫掉。

但人夫卻是不斷護著小三，和妻子糾纏、拉扯，此時，女兒就從後方直踹小三臀部，還破口大罵小三，但是他卻保護小三，竟反過來毆打女兒，一旁民眾看不下去，也紛紛出手勸架。

從影片中可見，橘衣女子小三緊抱著人妻的老公，要閃避遭到人妻與其女兒的夾擊，但人妻卻直接當場要脫去她的裙子，而其女兒也從她的後方，直接就往她的屁股猛踹好幾腳，一旁有幾位路人女子也看不下去，便出手勸架要將雙方拉開。