中共中央政治局常委會16日召開會議，由中共總書記習近平主持會議，聽取近期新冠疫情防控工作情況匯報。會中表示，從去年2022年11月以來，圍繞「保健康、防重症」，不斷優化調整防控措施，短時間實現疫情防控平穩轉段，讓2億多人得到診治、近80萬重症患者得到有效救治，新冠死亡率保持在全球最低水準，取得疫情防控重大決定性勝利，創造人類文明史上人口大國成功走出疫情大流行的奇跡。

據大陸央視報導，該會議指出，3年多來因時因勢優化調整防控政策措施，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，成功避免致病力較強、致死率較高的病毒株的廣泛流行，有效保護人民群眾生命安全和身體健康，為打贏疫情防控阻擊戰贏得了寶貴時間。

會議中也強調，當前大陸疫情防控形勢總體向好，平穩進入「乙類乙管」常態化防控階段，但全球疫情仍在流行，病毒還在不斷變異，要認真貫徹落實黨中央決策部署，壓實「四方責任」，在已有工作基礎上再推進再落實，並加強疫情監測、常態化預警能力建設，健全疫情監測體系和資訊報告制度，及時準確作出預警並採取必要的緊急防控措施。

此外，還要根據病毒變異和疫苗保護情況，科學謀劃下一階段疫苗接種工作，促進老年人接種率持續提升；常態化分級分層分流醫療衛生體系建設，繼續優化資源佈局，建強以公立醫療機構為主體的三級醫療衛生服務網路。

另外還要加強醫療物資生產保供，完善儲備制度和目錄，鞏固完善人員、物資統籌調配機制，切實解決好基層一線能力、藥品、設備等方面的短板弱項，並統籌推進衛生健康領域科技攻關，積聚各方力量提升生命健康科技水準。