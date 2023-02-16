新北市義消防宣大隊今（16）日舉辦績優有功人員金宣獎暨服務滿15年資深人員年紋獎表揚活動，由新北市長侯友宜親自頒獎，表肯定與感謝，讚許義消防宣人員，是協助救災及提升民眾防火意識的大功臣。

新北市義消防宣大隊今日舉辦績優有功人員金宣獎暨服務滿15年資深人員年紋獎表揚大會。（新北市消防局提供）

新北市義消防宣隊成立已24年，目前共計814位義消防宣人員，每年居家防火訪視至少1萬戶，累計執行的成果已超過20萬戶。此外，每年參與防災宣導活動達1300場次，宣導民眾用火用電、瓦斯使用安全及防震防颱等各項防災知識，並協助5樓以下老舊公寓安裝住宅用火災警報器，將火災預防種子散播於新北市每一角落，過去4年本市平均火災件數大幅下降超過27％，防火成效有目共睹。

此次表揚人員中，土城防宣分隊長蕭雅慧積極投入各項宣導工作，榮獲111年消防署鳳凰獎；淡水防宣連美雪熱心協助滬尾防災宣導主題館導覽及各項宣導勤務，自入隊至今總協勤時數達1373小時，堪為本市宣導達人；永和防宣王見明，為永平國小退休教師，活用教師經驗於防宣工作上，帶領永和防宣分隊奪得本市111年宣導影片競賽冠軍。

侯友宜表示，非常感謝義消防宣人員默默耕耘、無私奉獻，平時除致力推行防火宣導外，更對於防災知識的自我提升做足努力，另一方面透過住宅火災警報器的推行，也是大大降低火災發生率的重要功臣，也呼籲民眾遇有消防、義消人員進行居家訪視時，能多予認同及鼓勵，期望將災害發生率降到最低，讓「安居樂業」的新北市繼續實現。