許多人可能會為了學歷、薪水、職場升遷等各種原因，選擇就讀高等教育。一位24歲男子表示，私立大學美術學類碩士畢業的他，因為找不到工作，只能在南部傳產月領27K，感嘆「碩士領27K會很魯嗎？」貼文一出引發熱議。

原PO在Dcard以「碩士領27K會很魯嗎？」為題發文，指出今年24歲的他是私立大學的美術類碩士畢業生，投入就業市場後卻發現找不到工作，「待業半年，投了超過100家公司，幾乎都感謝函或無聲卡（等通知）」；直到去年年底原PO終於找到工作，卻也只是南部某傳產的作業員，工時長達12小時、需輪班，月休只有6天，但薪水僅2萬7千元而已，讓原PO直呼「覺得好累喔」。

對此，許多網友紛紛回應，「等等我在超商工作，月休10天，上8小時薪資都比你高」、「碩士去當傳產作業員？那你何必多花那些錢去讀碩士…」、「你當初讀美術研究所是為什麼啊？」、「你他X讀藝術碩跑去當作業員？就往藝術發展了啊，到底在想什麼？」、「你好浪費你的學歷」。

另外也有不少人建議他可以繼續投入就業市場騎驢找馬，「趁剛畢業再找其他的」、「天吶…你值得更好的親愛的，作業員高中畢業好手好腳就可以做了，真的不要浪費那學歷，我朋友私立大學畢業也去當作業員，34K週休二日，工時8小不需輪班，你學歷都比我朋友好了，太枉費努力讀完碩士文憑」、「念藝術…找不到的話，考公務員吧…」。