副總統賴清德接任民進黨主席後，接連對學倫和黑金開刀。前新竹市長林智堅14日承認其論文有「寫作瑕疵」，撤回台大訴願案，並致歉；民進黨中執會15日則通過修正案，擴大排黑條款規範。國民黨台北市議員徐巧芯爆料，賴清德最近一連串的處理，綠營側翼網軍非常不爽。

徐巧芯今(16日)在政論節目《新聞大白話》中表示，賴清德最近對黨內一連串的處理，基本上，綠營的側翼網軍對賴清德非常不爽，都是怪到賴清德身上。她舉一個例子表示，民進黨側翼群組裡，在討論林智堅撤回台大訴願案這件事時，結論是賴清德訂下來的審查機制太受傷了，他們甚至認為林智堅根本不該道歉、也不用道歉，林智堅之所以要道歉的原因，都是因為賴清德。所以昨天網路上一大堆人在罵賴清德。

徐巧芯認為，賴清德連基本盤都沒辦法搞定，側翼網軍現在可能不只不幫他，甚至會反過頭來咬他，不禁問他往2024總統大位前進時，真能夠服眾嗎？

徐巧芯質疑，賴清德處理學倫跟英系中常委黃承國，就是在刷黨主席存在感跟權威。因為總統蔡英文掌握了府院，賴清德沒有發揮的空間。為了要搶版面，賴清德針對學倫、黑金問題處理，這不是直指現在民進黨的不對嗎？民進黨現在當家掌權的是蔡英文、行政院副院長鄭文燦等這些人，所以賴清德不要太得意，不然很容易開高走低。