旅美好手張育成今天在與味全龍的自辦熱身賽後段替補上陣，2打數都敲出安打，他表示，經過比賽讓自己知道接下來要往哪個方向調整，至於敲安上壘後比出敬禮手勢，他笑說因為球場有國旗，就想到國父，尊重一下也帶動氣氛。

張育成在5局上場代打林立棒次也接替守二壘，首打席就從龍隊投手林凱威手中敲出安打，8局從蔡明憲手中又敲出二壘安打，守備部分也有一次美技撲接。

賽後張育成表示，目前還在慢慢調整自己的節奏，剛好林凱威的滑球沒有掉下來，落在自己的打擊熱點，全力揮擊收到好的效果。不過他也提到，第2次打擊揮棒有些太早，要在帶進來一點效果會更好。

首場熱身賽替補上陣就有雙安演出，張育成也對自己表現感到滿意，「第一天而已很棒，也知道自己要往哪個方向調整，有時候練習狀況很好，但上場後會太急，但都在計畫中。」

張育成認為，這次為國出征經典賽跟上次打亞錦賽並沒有太多不同，只是經典賽可能有更多人關注，他也認為這是好事，「要好好回饋我的家人，因為很久沒有在台灣打球，也想打給支持我的球迷看。」

明天對台鋼雄鷹的比賽教練團也安排好打線，張育成將先發打第4棒、守二壘，將與江坤宇一起搭配二、游，他也認為不管跟哪位隊友搭配都一樣，也不會因為棒次影響節奏，「照自己該做的去做，不會有落差。」

今天上壘後張育成也比出敬禮手勢，他笑說是因為球場有國旗，想到國父就跟他敬禮，也希望帶動氣氛，「5局打完中場休息，我也不知道要幹嘛就敬禮一下。」