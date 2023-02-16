星雲法師13日完成荼毘（火化）儀式後與世訣別，佛光山出示「數量難以計算」的圓形結晶舍利子照片，引發熱議。但卻有綠營側翼粉專盜網購平台圖指稱舍利子造假，被踢爆後刪文。國民黨台北市議員鍾沛君則指出，另一側翼粉專竟稱星雲法師生前就說自己沒有舍利子，是因為自知「跟邪惡政權打交道」，她驚呆表示，那總統蔡英文荼毘當天才去佛光山出席告別式，還親頒褒揚令，莫非也是邪惡政權？側翼是不是在臭？

「民進黨側翼竟然連星雲法師往生荼毘，都能拿來造謠抹黑，簡直喪心病狂！」鍾沛君15日在臉書發文表示，星雲法師荼毘之後，佛光山發布了燒出舍利子的新聞稿，結果卻被日本NHK認證的國際級造謠粉專「只是堵藍」惡意移花接木，盜用疑似淘寶、蝦皮等網購平台販賣高仿人造礦石，也就是「人造舍利子」的圖片暗指造假。東窗事發後，「只是堵藍」雖然刪文，卻還在狡辯。

鍾沛君還指出，而另一個爭議也不少的側翼粉專「莫羽靜與她的墨水故事」，則是煞有其事地長篇大論，說星雲法師生前就說自己沒有舍利子，是因為自知「跟邪惡政權打交道」。

據報導，醫學界對舍利子有兩派看法，可能是人體結石，抑或是骨骼內礦物質被高溫融化後降溫產生的結晶。「其實就用較低(溫)的火爐來焚燒遺體就可以了。」莫羽靜14日發文提到佛教舍利子的製造方式，她強調，「沒有舍利子」這句話可以用兩種角度來看，一個是星雲自知自己為了佛教存續，曾附和許多邪惡政權，這種造孽的行為不配稱作有德，沒有功德可言，也不能成佛，所以沒有舍利子。

「這我也是驚呆了！」鍾沛君傻眼說，那蔡總統前天才去佛光山出席告別式，還親頒褒揚令，莫非也是邪惡政權？莫羽靜是不是在臭？她直批，看來經過去年大敗的短暫盤整後，瘋狂無下限、挑戰正常人良知的側翼們又一個一個「穢土轉生」，2024沒那麼好打，2023將是激戰的一年。