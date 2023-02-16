前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）宣布角逐共和黨2024年總統大選提名人，為黨內初選開出第一槍，因為自前總統川普去年底宣布參選以來，共和黨再無人表態。儘管最新民調顯示，海利支持度遠低於川普和佛羅里達州州長德桑提斯，媒體分析，海利仍具4大優勢。

51歲的印度移民之女海利曾任南卡羅來納州州長，從政經歷豐富，且百戰百勝。英國廣播公司（BBC）報導，海利自2004年勝選南卡眾議員以來就沒敗選過，包括贏得2010年州長選舉，成為當時全美最年輕州長、南卡第一位女性州長及美國史上第三位「南方邦聯」非白人州長。報導指出，海利善於「零售政治」（retail politics），這是容易被對手忽視的一點。地方人士告訴BBC：「她會站在社區入口發甜甜圈。她會套上牛仔褲和靴子，走進騎士酒吧，坐在那裡和他們聊天。」

這種候選人四處遊說、自我行銷的選舉策略在美國幾個州特別見效，包括愛荷華州和海利下一站將前往的新罕布什爾州。

另外，海利亮眼的「履歷」也為她加分。2015年南卡查爾斯頓（Charleston）一名手持邦聯旗（Confederate flag）的白人至上主義槍手，闖入黑人教堂殺害9名非裔民眾；5天後，海利下令所有州政府機關撤除旗幟，一時令她聲名大噪。2016年總統大選時，海利原對川普大肆批評，卻在2017年接受川普提名為美國駐聯合國大使。此後她持續推進川普政府的親以色列立場，對中、俄、伊朗都採強硬態度。她雖於2018年期中選前卸任，但從未傳出她與川普有所不合。

海利上一次公開提及川普，是在2021年自稱不會挑戰川普三度問鼎白宮。顯然她最近改變了立場。

海利15日在查爾斯頓發表演說，呼籲共和黨人拋下「迂腐的想法」和「過氣的名號」，似隱晦抨擊年屆76歲的川普。「我們已做好充分準備，要讓新世代帶領我們前進未來。」她告訴上百位支持者：「中國獨裁者想讓全世界籠罩在共產主義的暴政之下，我們是唯一能阻止這一切的人。但若繼續信任20世紀的政客，我們就無法在21世紀取得勝利。」

海利的參選之路不被看好，但自川普2016年當選總統以來，美國政壇已無人敢說有什麼是不可能的。根據14日公布的路透社／易普索（Reuters／Ipsos）民調顯示，僅4％已登記的共和黨人支持海利，遠不及支持川普的43％和支持德桑提斯的31％。但保守派智庫南卡政策委員會（SCPC）民調指出，逾半對川普持「非常正向」看法的受訪者希望川普不要參選，或認為他不會勝選。智庫執行董事伍德豪斯（Dallas Woodhouse）說：「所以我認為在南卡或其他地方，對海利來說是一個機會。」