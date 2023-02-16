為推動房地產市場以活絡疫情後復蘇緩慢的經濟形勢，財政困難的大陸地方政府紛紛推出延長貸款年齡期限的措施，從過去的65放寬至75、85歲。近日甚至傳出有銀行已經推出驚人的百歲房貸，只要以子女為共同借款人，購房貸款人還款年齡期限可以延長至100歲。網民對此種新措施感嘆道，可以稱之為「祖傳房貸」，保證「貸貸相傳」。

據陸媒《財聯社》消息，最近一周有關房貸年齡期限延長話題高潮迭起，真實的市場狀況則是越來越多城市加入這場中老年客群搶奪戰。

報導說，一張「百歲房貸」的海報在各大社交平台引發討論，據海報提供的信息指出，建發房產與南寧部分銀行合作，購房者只要購買建發公司在南寧推出的房產，住房貸款年齡加貸款期限可放寬，如果子女作為共同借款人，最長可貸至100歲。此一消息已獲建發房產南寧旗下樓盤房產顧問確認，指稱合作銀行推出可貸至100歲的「接力貸」產品，目前已可以操作，具體貸款政策以銀行正式公告為準。

業內人士分析，百歲貸款雖有炒作嫌疑，但無疑是把貸款條件放鬆到最大極限，預估暫時不會有更高的年齡突破了。

房地產分析師蕭文曉表示，海報上寫貸款年齡最長達100歲，不排除是樓盤混淆視聽的炒作，實際操作上應該是「貸款人年齡+貸款期限」最高可達100年，重點在於要子女作為共同借款人，並非真的是百歲老人也可以貸款買房。房地產專家鄭大源指出，這種貸款本質上是廣義的「接力貸」，一個人收入不夠，另外一個人提供收入證明做輔助貸款。

報導指出，在推動房地產銷售上，南寧一直是膽子最大的城市。5天前，南寧因率先有銀行將房貸年齡期限延長至80歲，掀起這一輪針對中老年市場的搶客風潮。而在此之前，中國大多數銀行的政策是不超過65或70歲。如今各地相互攀比，層層加碼，不到一周就衝到100歲，實在是地方政府活絡房產市場回籠資金的壓力太大。

據銀行人士透露，以往房貸緊縮期，對高齡借貸人要求頗高，一般不會批到還貸年齡上限，但目前明顯已經有越來越多城市，加入了房貸還貸期限寬鬆行列。例如北京已有銀行放寬至80歲，杭州也達75歲與85歲，廣州一般是70、75歲，最多也能貸到85歲。不過這類房貸大多要子女為擔保人或是共同借貸人。至於各大銀行年齡放寬的操作，是否踩到政策紅線，仍有爭議。

網友調侃說，這已經是被叫停多年的「接力貸」方案，以後除了「父債子還」，還會「貸貸相傳」。