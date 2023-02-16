台灣人喜歡吃Buffet，餐飲業者要不斷推陳出新祭出限定菜色吸引民眾買單。台北新板希爾頓酒店Market Flavor悅．市集全日自助餐廳新推「義式饗宴」主題餐飲，除了餐廳原有的豐富美食，近期增添多款義大利代表美饌，更釋出75折、第二位半價等多種方案搶客，每人最低751元即可大啖Buffet。

「悅．市集」全日自助餐廳，2月28日前周一到周三用餐享有優惠。（台北新板希爾頓酒提供）

新板希爾頓酒店館內Market Flavor悅．市集全日自助餐廳，農曆新年結束後第一個迎來的美食主題「義式饗宴」，餐檯上新增逾10款義式美饌，包含經典義大利開胃小點「普切塔」、番茄起司沙拉、義式釀中捲、慢燉豬膝等，通通吃得到。其中熱菜區的「義式釀中捲」製作工序繁複，料豐味美，推薦必吃。主廚將整條中捲釀入義式米飯、肉末及起司，再加入白酒及番茄丁，慢火燉熟後切片上盤，第一口品嘗到充滿海味的鮮甜與中捲彈牙的嚼勁，第二口則撲來迷人酒香與蕃茄果香，多層次滋味令人陶醉。

「義式饗宴」主題餐飲必吃菜色「義式釀中捲」，工序繁複，料豐味美。（台北新板希爾頓酒提供）

「慢燉豬膝」以大量蔬菜及辛香料燉煮，吸附飽滿湯汁的豬膝入口即化，滋味十足。（台北新板希爾頓酒提供）

無肉不歡的人則可試試「慢燉豬膝」，豬膝運用葡萄酒、洋蔥、番茄，胡蘿蔔，芹菜等大量蔬菜及辛香料燉煮，湯頭帶有濃郁蔬菜風味及甘甜味，吸附飽滿湯汁的豬膝入口即化，滋味十足。另有海鮮千層麵、松露野菇燉飯、手工比薩等各式義大利日常美食隨機供應，滿足澱粉控。此外，還有開胃菜「Bruschetta普切塔」、番茄起司沙拉、提拉米蘇等。「義式饗宴」供應至3月15日止。

除了推出期間限定的「義式饗宴」吃到飽，業者加碼釋出優惠折扣，即日起至2月28日，每周一可享每人用餐75折、每周二兩人同行第二位半價、每周三則推三人同行一人免費，優惠活動每日限量開放50名，最低一人751元即可大啖Buffet。

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