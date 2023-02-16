曾子益在民視8點檔《市井豪門》中演活軟爛男，擺不平老婆顏曉筠跟賴慧如飾演的媽媽，在婆媳大戰中成了活箭靶，成了夾心受氣包，兩邊都挨打。曾子益表示很多觀眾都以為演員都是假打，但他成了「渣翔」後，身上就常就出現傷口，除了膝蓋因下跪造成瘀青，還有被賞巴掌的指甲刮痕跟手臂紅腫等，正牌老婆看播出也會心疼，還會拍她親振翔的畫面給他加油打氣。

曾子益解釋劇中老婆顏曉筠常常生悶氣又高傲，所以只要一進房間，他就變成出氣筒被挨打，之前有次進棚前遇到傅子純，他就提醒「你要被顏曉筠打要小心喔，她力道十足」，原本還不以為意，沒想到一正式排戲就被顏曉筠用枕頭打到咳嗽，他連忙舉雙手投降：「現在是排戲，手下留情啊！」一問才知道顏曉筠是手球隊的選手，臂力超強。

演活暴怒無理千金的顏曉筠透露，曾經一次外景遇到瘋狂黑粉說要打她，嚇得工作人員趕緊出來打圓場。她也收到許多謾罵私訊，諸如「臭三八，竟然欺負我家佳雯」、「妳會下18層地獄」等，她笑說這些她都不在意，觀眾愈投入討論表示戲好看。

劇中感受到豪門女婿壓力，曾子益坦言角色的不快樂，讓他收工後會有憂鬱感，幸好前陣子媽媽賴慧如帶市場幫來家裡打麻將鬧場，讓他可以感受到歡樂的氣氛，甚至在現場笑到停不下來，緩解不少悶氣。曾子益笑說角色這麼渣，自己都做好被罵的準備，沒想到大家對初次來民視的他手下留情，真的是「天公疼憨人」，粉絲還會互相安慰說娶到謝雅君就是最大的報應等等，要大家不要攻擊。

《市井豪門》劇情即將進入5年後，曾子益跟顏曉筠開始要跟小童星對戲，他們不約而同說這次演出女兒謝品萱的童星陳亞希相當可愛，顏曉筠說自己第一次要跟童星對戲，覺得很新鮮而且會很自然對她溫柔，她坦言很喜歡小孩，而且童星陳亞希一看到她就直接衝上前抱她，嘴巴也很甜，每次碰面都被可愛爆擊擁抱。