女星李懿擁有高挑身材和漂亮臉蛋，早年以模特兒身分出道，近年登各大綜藝節目，個性直爽的她受到許多粉絲喜愛，也時常透過社群平台分享生活與觀點，近日網上有圖片寫「沒有女生會在六塊腹肌跟六間房子之間選六塊肌的！」李懿轉發圖片表示：「我不需要什麼都靠男生」。

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李懿今（16日）發文表示朋友傳來一張經典圖，圖片寫「沒有女生會在六塊腹肌跟六間房子之間選六塊肌的！」建議大家別去健身，先努力工作賺錢，李懿則說：「如果要選一個且都還是在起跑點的狀態，我會選擇六塊腹肌，因為這年頭你再怎麼努力賺錢，擁有6間房子的難度還是很高，但六塊腹肌是只要你努力一定會有的東西！論達成率，當然是選六塊腹肌！」李懿透露自己有名下也有房子，直言：「另一半不一定要買，住我家完全沒問題，經濟獨立自主的我不需要什麼都靠男生，自己賺自己花最開心啦！！！」

主持人黃豪平幽默回：「一個有六間房子的人 必定有空練六塊腹肌」，女星熊熊大讚「沒錯，支持六塊腹肌」，女星李佳豫持不同意見「但是不管幾塊腹肌老到一種境界 有一天都會鬆弛，所以我決定選六間房子」，女星曾雅蘭大呼「小孩才做選擇，我都要」。

李懿過去透露過年會各包12萬孝敬父母，去年先後在桃園購入2間房，第2間房產約40多坪、市價1000多萬，相當有理財頭腦。