夏玉順鬧華航影片曝光 對空服員「手來腳來」咆哮乘客

資深經紀人夏玉順一度宣布巨星劉文正死訊，後又改口引發各界批評聲浪，今日再被爆料1月29日搭乘華航班機時，在商務艙強逼空服員幫忙穿襪子。雖然夏玉順不願回應，但機上失控影片已被曝光，只見夏玉順對空服員「手來腳來」，還一度衝到空服員作業區咆哮。

「基於媒體人天職，在這裡公開！」資深媒體人謝國安稍早在臉書分享夏玉順大鬧華航班機的影片，表示當時夏玉順疑似強逼空服員幫忙穿襪子，完全不顧旁人勸阻，且據說這樣的行為已不是第一次發生，「在華航同仁心中，他是奧客」。謝國安表示，有人認為夏玉順假傳劉文正死訊，是為了轉移焦點，但真正原因為何，則不得而知。

影片中夏玉順從商務艙座位起身，疑似因為打翻飲料座位濕了，一名男性空服員請他更換座位。不過，夏玉順並未接受，而是往機艙後面走，掀開隔簾闖入空服員備餐作業區，空服員再次請他回座，夏玉順卻當著空服員咆哮，並伸手要拉扯空服員。隨後夏玉順回到座位區，疑似企圖對空服員動粗，遭空服員多次喝止「你不要手來腳來喔」。鬧機過程全被同機乘客拍下。