大陸雲南省瀘西縣李家村，情人節當天有名壯碩男子，他前往一處設置情趣用品自動販賣機場所「找女友」，他看了販賣機內的情趣用品後，竟然拿起磚塊就往販賣機狂砸，並且拿出掉下來的「飛機杯」逐一驗貨，直到驗了5杯才滿意，正當他心滿意足要離開時，疑似遭人發現，他趕緊將犯案的磚頭踢進機器下方，還示意對方是用手中的錢買的。

從影片中可見，男子在1處設置4台情趣用品販賣機的場所，他東挑西看後，疑似沒有帶錢出門，於是他看四下無人便拿起一旁的磚塊，開始對著螢幕左下方販賣機狂砸，疑似力道不足，他還向後「拉弓」用力將手中的磚塊砸向販賣機。

接著正當他要往第2台販賣機砸去時，疑似被路過民眾發現，趕緊放下手中的磚塊，並拿起先前掉落的「飛機杯」示意剛剛買的，還小心翼翼的用腳將磚塊踢進販賣機底下的空間，並拿起放置在一旁的鈔票，拿向對方表示「飛機杯」是用紙鈔購買的；影片在網路上曝光後，網友也笑稱「無人看守的情趣用品店，都是監視器，精蟲上惱了」、「這男的急買商品，連口罩都不戴了」。