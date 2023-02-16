7.8級的土敘大地震，摧毀了土耳其和敘利亞近萬棟建築物，是兩國歷史上最致命的震災。這也引發了土耳其阿庫尤核電廠(Akkuyu NPP)的安全性爭論，電廠位在南部地中海沿岸，離震央394公里，大地震時，當地的震度僅為3度，但是人們擔心，如果震央更接近電廠又是如何。

美聯社報導，阿庫尤核電廠是俄羅斯國營原子能公司(Rosatom)承建，該公司表示，電廠的設計可以「抵禦9級地震」，無需額多擔心。

土耳其能源部的一位官員時表示，政府對電廠沒有任何疑慮，沒有「重新評估」之類的枝節。紐約大學水牛城分校(University at Buffalo)工程教授惠特克 (Andrew Whittaker)也說，核能設施由高強度混凝土建造而成，可承受最強烈的地震，比商業建築要堅固得多。儘管如此，惠特克教授補充說，重新評估該地區所有基礎建設(包括核電廠)是謹慎的做法。

「沒有理由擔心，但保持謹慎總是好的。」

然而，離核電廠140公里外，隔海相望的塞普路斯島，則出現了反阿庫尤核電廠的抗爭。由50多個希族塞人和土族塞人的環保團體、工會和政黨組成的「塞普路斯反核聯盟」，正在簽寫連署書，呼籲所有政黨、科學和環境組織以及民間社會，共同向土耳其政府施加壓力，要求停止核電廠工程。

世界核能協會(World Nuclear Association)表示，全球大約有20%的核反應爐，就興建在地震活動頻繁的地區，但是這並不影響核電廠安全，因為世界上所有的核電廠在設計時，都納入抵禦地震，並在發生重大地震時自主安全跳脫的機制。福島電廠事故後，又採取更嚴格的安全標準。而福島事故並非地震震毀，而是海嘯襲擊電廠的備源電力。

加州的惡魔山谷核電廠(Diablo Canyon NPP)附近就有著名的聖安地列斯斷層(San Andreas Fault)，但是從未因地震而受損過。在建造時，就可安全地抵禦該地區也可能發生的地震、海嘯和洪水。

阿庫尤核電廠有4座俄羅斯設計的VVER-1200 反應爐，這是一種壓水式反應爐。俄羅斯國營原子能公司強調，它符合福島事故後，國際原子能機構的安全要求，每座VVER-1200的功率為1200百萬瓦，因此4部機組的總發電量達到4800百萬瓦，約佔土耳其10%的電力需求，1號爐將在今年晚些時候運轉。