蛋價漲回批發每台斤52.5元歷史新高，雞蛋貴又買不到的亂象重演。媒體人張禹宣今(16日)發文批判，副閣揆鄭文燦視察所到之處盒裝蛋浮誇滿架，如果實情像這般充足無虞，又何來視察之必要？鄭文燦一句話點出關鍵「產銷有價格平抑機制」，蛋量分配不均、北部缺蛋，問題就出在農委會的調度。最離譜的是蛋價評議小組成員林天來說「買不到蛋的都是奧咖想搶便宜」，他直酸，原來錯的是老百姓貪小便宜，都是奧咖。

「買不到蛋？蛋價小組成員：都是奧咖想撿便宜！」張禹宣在臉書直批，農委會處理了將近一年，依然持續高漲的蛋價問題，陳建仁不出意外的找藉口神隱，再度是由鄭文燦代理出面。洋洋灑灑提出三大目標，買得到、價合理、自給自足。看似合乎情理，但整場記者會號稱要視察「實情」，鄭文燦所到之處架上卻是滿到浮誇的「盒裝蛋」任君挑選，整齊一致的列隊排排站好，如果實情像這般充足無虞，又何來視察之必要？

張禹宣提到，隨後，陳吉仲不改萬年說詞，直指禽流感、飼料上漲導致，尊重市場機制。可笑的是這些變因已存在一年之久，從起初的喊話平抑蛋價，到後來辯稱只管數量，農委會如今卻成了我管不著，但可笑的是，處理這些變因、穩定價格才是農委會存在的意義。

他指出，當鄭文燦巡視之時，所看到的蛋價多半落於11-12元一顆不等，這才是消費者面對的「實情」，然後陳吉仲卻仍自欺欺人的喊著產地一斤42.5元、批發52.5元，一顆只漲0.2元，號稱平均一顆只需4-5元，然而一顆12元的零售蛋就擺在陳吉仲面前。

張禹宣強調，面對這場爛秀，鄭文燦一路面色表情凝重，其中一句話仍點出關鍵，「產銷有聯繫機制，也有價格平抑機制」，聯繫的主責就落在農委會。換言之，從批發價到消費者手中高達2倍的落差，除了蛋量分配不均，到非產地的北部缺蛋問題，「問題就出在農委會的調度。」

張禹宣直言，忽略缺蛋事實，眼前昂貴的蛋價視而不見，最離譜的是長年吹捧陳吉仲的蛋價評議小組成員林天來，竟然在陪同視察時，說出「不加價搶蛋源就不夠」、「買不到蛋的都是奧咖想搶便宜」、「農委會做的好讓台灣不缺蛋」、「加蛋12元才算合理」。終於懂了，想買到便宜雞蛋的我們，通通都是奧咖。錯的不是農委會，而是貪小便宜的老百姓。陳吉仲在講我們都沒在聽，是我們不尊重市場機制，才買不到蛋。

根據《ETtoday新聞雲》報導，台北市蛋商公會理事長林天來今(16日)表示，坊間傳出雞蛋又貴又缺，只是在製造市場恐慌，掀起消費者的搶蛋潮，如果真的有餐飲業者或批發商買不到蛋，就是因為「奧咖」才買不到，因為不想用現金買、或想低價進貨，當然買不到雞蛋。