夏玉順鬧華航影片曝光 對空服員「手來腳來」在商務艙咆哮。

一代巨星劉文正驚傳死訊，而這消息來源則是從過去曾密切合作的前經紀人夏玉順口中說出，在2月15日時夏玉順不但告知媒體，劉文正在美國拉斯維加斯因為心肌梗塞過世，享壽70歲，而後才相隔一天，又突然改口透露劉文正並沒有過世，表示由於有人捧著大把鈔票請他復出，才對外宣布他過世，沒想到現又傳出夏玉順在機上大鬧，而華航也發出聲明。

夏玉順在機上大鬧一事，有消息指出，會突然爆出劉文正死訊，是因為他想要轉移焦點，但這只是機上目睹的相關人自己猜測，巧的是時間點剛好都湊在一起；記者致電夏玉順，目前關機中，至於夏玉順大鬧商務艙，華航對此發出聲明，「1月29日台北飛往舊金山CI004航班發生旅客滋擾事件，當班機組員安撫並制止滋擾旅客，後通報航警，航機降落後交由航警處理。」

華航聲明全文：

1月29日台北飛往舊金山CI004航班發生旅客滋擾事件，當班機組員安撫並制止滋擾旅客，後通報航警，航機降落後交由航警處理。

事後該位旅客來訊抱怨，搭機過程未受特別關照有所不滿；但也有多位同機旅客來訊反映，該位滋擾旅客已影響他人。經審慎釐清機組員相關報告及同機旅客佐證，機組員秉持一貫的服務精神對待每一位旅客，該滋擾旅客機上行徑實屬不當，影響機組員勤務及其他搭機旅客。本公司已召開相關會議，將進一步依法採取行動。

華航特此強調，旅客在客艙內行為若妨礙機組員執行勤務，或不遵守機組員指示，本公司可採取必要措施制止，包括對該旅客之禁制措施。「以客為尊」是華航秉持的服務精神，但在飛安第一的最高原則下，維護搭機旅客的權益、確保執勤同仁的職場安全及人格尊嚴也不容妥協。