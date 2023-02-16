32歲馬來西亞歌手茜拉(Shila Amzah)先前參加大陸歌唱節目《我是歌手》，在華人圈的人氣大漲，充滿爆發力的嗓音和動感表演，讓她被網友譽為「鐵肺歌手」，2018年，她嫁給金融業的老公哈里斯後回國發展，可惜這段婚姻3年即畫下句點。近來茜拉和25歲鮮肉網紅Ubai Mz傳出緋聞，還疑似是第三者，掀起熱議。

茜拉2021年和前夫哈里斯正式離婚後，粉絲很關心她的感情狀態，日前一張和Ubai Mz的出遊照就讓她鬧出緋聞，還被外媒形容為是小三，對此，茜拉日前出席活動時，親自做出回應：「我們從一開始就是朋友，這個關係目前沒有太大變化」，並說不在意外界的評價：「當大家看到我們經常結伴出去時，都會提出疑問，但我決定順其自然，我也不想再遮遮掩掩什麼」，更指網路傳言是「炒作出來的。」

1. Ubai MZ, 25, dan kekasihnya, Shila Amzah, 33, menafikan dakwaan pempengaruh itu masih berstatus teman lelaki orang lain ketika dihimpit selebriti Mandopop tersebut.



“Kalau mereka bersama, saya pun tidak akan berkawan atau menganggu Ubai,” jawab Shila. pic.twitter.com/t2H9k9vEAK — FWB et cætera (@BMVFM) February 9, 2023

事實上，茜拉和前夫哈里斯離婚後，尚需照顧一名年幼兒子和收養而來的女兒，好在親子關係非常良好，2021年馬來西亞發生水災時，茜拉曾在IG透露是女兒半夜上廁所時，發現一樓淹水，趕緊到房間叫醒她跟兒子，一家人趕緊爬上屋頂避難，事後，茜拉滿懷感恩地說：「多虧女兒保住一家人的性命。」