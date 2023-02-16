32歲馬來西亞歌手茜拉(Shila Amzah)先前參加大陸歌唱節目《我是歌手》，在華人圈的人氣大漲，充滿爆發力的嗓音和動感表演，讓她被網友譽為「鐵肺歌手」，2018年，她嫁給金融業的老公哈里斯後回國發展，可惜這段婚姻3年即畫下句點。近來茜拉和25歲鮮肉網紅Ubai Mz傳出緋聞，還疑似是第三者，掀起熱議。
茜拉2021年和前夫哈里斯正式離婚後，粉絲很關心她的感情狀態，日前一張和Ubai Mz的出遊照就讓她鬧出緋聞，還被外媒形容為是小三，對此，茜拉日前出席活動時，親自做出回應：「我們從一開始就是朋友，這個關係目前沒有太大變化」，並說不在意外界的評價：「當大家看到我們經常結伴出去時，都會提出疑問，但我決定順其自然，我也不想再遮遮掩掩什麼」，更指網路傳言是「炒作出來的。」
事實上，茜拉和前夫哈里斯離婚後，尚需照顧一名年幼兒子和收養而來的女兒，好在親子關係非常良好，2021年馬來西亞發生水災時，茜拉曾在IG透露是女兒半夜上廁所時，發現一樓淹水，趕緊到房間叫醒她跟兒子，一家人趕緊爬上屋頂避難，事後，茜拉滿懷感恩地說：「多虧女兒保住一家人的性命。」
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