行政院房貸補貼方案出爐，對於名下只有1戶房屋、家戶所得120萬元以內，台北市核貸金額為850萬元以下、其他縣市700萬的房屋，每戶提供3萬元支持。媒體人黃揚明表示，這165億元如果挹注於普發現金，國人每人約可多領700元。有網友則不禁傻眼吐一句，「台北市有頭期兩三成只貸850萬可以買的房子嗎？」

黃揚明今(16日)在臉書粉專貼文指出，內政部規畫的房貸「支持」方案仍然在沒有法源依據的狀態下，被行政院會採納拍板。雖然特別在說明圖片中加上「草案」二字，目的應該是要模糊以對。每戶補助3萬元、預計補助55萬戶，也就是匡列了165億元；且不論現在的排富及貸款額度二門檻限制，最後能補貼多少戶？這165億元如果挹注於普發現金，國人每人約可多領700元。

黃揚明接著表示，總之政府的「德政」，符合資格的房貸族記得要終身感恩。明天（17日）行政院長陳建仁就要到立法院備詢了，讓我們期待在野黨的表現。

網友回應表示，「台北市有頭期兩三成只貸850萬可以買的房子嗎？」、「拿別人的稅金補貼有房的人」、「不從源頭解決，拿人民納稅錢補助特定人士」。