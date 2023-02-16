面對總是丟三落四的小孩子若總是一昧縱容，日後恐怕會引起大麻煩。一名網友在網路上分享自己在社區中遇見的婆媳大戰。他表示鄰居太太把國小兒子託付給婆婆照顧，由於阿嬤見孫子因為屢次弄丟餐具，只好買了一整套免洗餐具讓孫子帶到學校使用，沒想到媳婦知情後氣得和婆婆發生爭執，也讓婆婆感到相當委屈。

一名網友在《爆廢公社二館》發文分享自己在社區中遇到的婆媳問題，他表示鄰居太太到國外出差4個月，因此拜託婆婆來家裡照顧就讀小學的孫子，由於小孩的個性比較散漫，午餐使用的白鐵碗筷匙老是弄丟，因此孩子的媽媽還多買4組餐具備用，但後來4組備用餐具也全都遺失，於是阿嬤便買了免洗杯子、免洗碗、免洗筷子及湯匙給孫子帶到學校使用，並告訴孫子吃完就丟不必帶回家，原PO笑稱「便宜又省事一舉兩得」。

原PO透露由於學校老師致電給家長，遠在國外的媽媽才得知自己小孩都使用免洗餐具，也因為阿嬤的舉動「現在孩子的媽跟孩子的阿嬤鬧上了」，更指自己經過大廳時「阿嬤跟我哭訴，要我評評理」，原PO表示阿嬤相當委屈，阿嬤還透露自己家中都用免洗餐具，從沒在洗碗盤筷子，而原PO表示自己聽完之後並未表示意見，只是逕自走向電梯「不敢停留聊天...跟地方阿媽聊天通常是沒有終點的」。

貼文曝光後掀起網友熱論，許多網友都對阿嬤的做法表示贊同「我覺得阿嬤很聰明啊」、「我覺得阿嬤做得不錯啊，要電的應該是孫子，弄丟一兩組就算了」、「阿嬤很強，懂的應變。總比那不繡鋼餐具當免洗餐具用」、「媳婦找錯對象了！難不成阿嬤要無限量供應！讓小孩弄不見！應該要處理小孩這個因吧」、「我覺得阿嬤好聰明」、「阿嬤才是真正解決事情的人~」、「活化教育的阿罵VS奴化教育的媽媽」、「媳婦要電的是自己的兒子，弄丟的次數太誇張的多了，倒覺得阿嬤的作法跟想法不錯」、「我覺得當你要拜託人家幫忙照顧你的小孩時，你就要把你平常的原則放掉，不然你就不要出差啊」、「如果換成紙杯紙碗就100分，塑膠的要回收」、「該被教育的是媽媽~孩子不是比較天，是被妳寵壞了...」、「這事件，我會站在阿媽這一邊。老是弄丟環保餐具的話， 乾脆直接使用免洗的。丟了既不心疼，皮包也不會痛」、「阿嬤聰明！不然媽媽自己有教好小孩不要丟三落四嗎？」。