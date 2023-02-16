行政院於107年7月核定少子女化對策計畫，對於2至6歲幼兒採取全面照顧策略，同時採提高、拉齊、補不足原則，以期全國6歲以下幼兒均能受到政府照顧。教育部今(16)日晚間表示，針對臺北市政府增加少子化方案，教育部仍負擔北市執行少子女化計畫高比率經費。

教育部指出，依據台北市政府教育局來文，自111學年第2學期將增加辦理私立幼兒園教育扶助差額補助方案，對就讀一般私立幼兒園的幼兒提供額外補助。

教育部提到，針對台北市政府所增加的方案，教育部依前揭計畫原則，微調台北市政府的自籌款，微調後，教育部仍負擔台北市執行少子女化計畫高比率的經費。

教育部說明，以111學年度少子女化計畫之幼兒補助經費為例，扣除準公共墊高費用後，台北市所需經費約59億元，原配合款約11.76億元，其餘47.24億元由教育部補助。

教育部強調，經微調增加台北市政府自籌款後，其自籌經費增加1.53億元，合計自籌經費為13.29億元，教育部補助仍高達45.71億元。因此，台北市少子女化計畫整體經費高比率仍由教育部支付，以減輕家長經濟負擔。