全民期待政府普發現金6000元已久，原本被稱為「開春紅包」，但現在一延再延。據了解，因程序關係，最快也要三月才能發放。但台北市議員徐巧芯今（16）日透露，她對《疫後特別條例》非常有意見，因為民進黨根本是拿著一半的超徵稅收去補貼、去綁樁。

徐巧芯質疑，民進黨現在才說準備要發6000塊，幹嘛不直接退稅給我們，若不用繳稅的人再去提領就好。另她也不滿《疫後特別條例》，儘管領到6000元很開心，「但政府利用還稅於民的議題，將一半的超徵稅收拿去做別的事，像是補貼台電、補貼房貸族。」政府應該好人做到底，直接全額發給大家。

徐巧芯還提到，台電跟政府拿500億補貼，但現在又被抓包，有拿出50萬給沒什麼流量的網站，讓她相當沒有辦法接受。她也強調，國民黨一直以來都是支持全額發放。

除此之外，對於未來《疫後特別條例》可能會在國會出現很多次交鋒，徐巧芯也先打預防針，「不要怪在野黨，國民黨主張是都要發，不要再拿去補貼、拿去做綁樁的事情，政府拿了一半的錢，但小錢不會省，大錢也亂搞，不能讓政府再亂用錢，綁在一起做木桶，結果最後通通拿去選舉。」