已退出國民黨的鴻海創辦人郭台銘，日前已一句「在等國民黨一個辦法」，引爆外界討論是否會參選2024總統，而鴻海創辦人郭台銘前天與前立法院長王金平會面，王透露國民黨祕書長黃健庭近期會與郭會面，協調後續回國民黨與總統提名等事宜。

黃健庭15日下午受訪證實，已見過郭台銘，郭清楚表達代表國民黨參選的意願，不過，黃強調，郭也沒有非選不可。對此，前立委沈富雄15日就表示「郭台銘講的『在等國民黨一個辦法』，那一句話是是他最大敗筆，郭台銘要選總統這條路，還沒起步就結束」。

沈富雄15日在廣播節目《POP大國民》中表示，「郭台銘的總統夢is over，還沒有入睡，哪來的春夢？郭台銘要選總統這條路，還沒起步就結束」，沈富雄指出，「黃健庭去找他，一來他是秘書長，二來他是郭台銘屬意的副總統候選人，所以由黃健庭去跟他見面是最恰當的人選，也是朱立倫的禮貌回應，但結果不把他說破，因為國民黨這個百年大黨，就是進退有序」。

沈富雄最後更認為，郭台銘講的「我正在等國民黨給我一個辦法」，那一句話是「吵鬧值達到最高峰，但他實力值開始快速下降」，沈富雄強調，「這句話是他最大敗筆，郭台銘精打細算的結果，他不會貿然說『我要選』」，沈富雄坦言，「郭台銘在政治的操作上是不及格的，這句話是他非常大的誤判，讓國民黨的人都醒過來了」。