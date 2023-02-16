中國大陸商務部發言人束玨婷16日下午主持例行記者會，有記者提問，中國大陸和澳洲下月恢復貿易是否屬實？另外，澳洲近期又表示對在國防部等辦公機構安裝的中國製造的攝像頭的擔心，甚至要移除這些攝像頭，是否會影響中澳之間即將恢復的貿易關係？束玨婷回應表示，中澳貿易一直在正常開展。2022年，雙邊貨物貿易額超過2200億美元，為兩國企業和人民帶來了實實在在的利益。

束玨婷指出，相對於這麼大的貿易規模而言，雙方在貿易領域相互有一些關切，這是很正常的，完全可以通過對話溝通，尋找互利共贏的解決方案。

束玨婷強調，中方一貫反對泛化國家安全概念、將經貿問題政治化、歧視打壓中國大陸企業的錯誤做法，堅定支持陸企維護自身合法權益。中方希望澳方與中方相向而行，為大陸企業對澳開展貿易投資提供公平、開放、非歧視的營商環境，為中澳經貿合作注入更多積極因素。