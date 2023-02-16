納豆去年初驚傳腦溢血，緊急送醫治療，如今康復得越來越好，他今天（18日）在IG限時動態曬出一張捧草莓花照片，寫著「謝謝大家！期待正式回歸日」，並標記《同學來了》的節目IG，另一張則與阿Ken、安心亞開心合照，疑似復工。
對此，中天電視台表示：「經製作單位邀請，今納豆確實進棚主持《同學來了》，但後續仍須看納豆的身體狀況，雙方再溝通討論是否恢復常態。」納豆時隔1年多歸隊《同學來了》，肯定讓粉絲們非常期待他的主持。
納豆去年初驚傳腦溢血，緊急送醫治療，如今康復得越來越好，他今天（18日）在IG限時動態曬出一張捧草莓花照片，寫著「謝謝大家！期待正式回歸日」，並標記《同學來了》的節目IG，另一張則與阿Ken、安心亞開心合照，疑似復工。
對此，中天電視台表示：「經製作單位邀請，今納豆確實進棚主持《同學來了》，但後續仍須看納豆的身體狀況，雙方再溝通討論是否恢復常態。」納豆時隔1年多歸隊《同學來了》，肯定讓粉絲們非常期待他的主持。
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