台中市張姓男子遭張姓鄰居控告，其經營國術館常烹製中藥草、燃燒陳年香條等行為，所生濃郁、令人頭暈噁心之草藥味，每隨風飄進家中，難以忍受，提出民事請求排除侵害訴訟；張男辯稱，他用科學中藥不需熬煮；經調查及證人證述，台中地院判張男不得將臭氣侵入張姓鄰居家中，可上訴。

張姓鄰居稱，因張男家私自搭建採光罩、鐵皮等違建，烹飪時所排放之油煙氣味壟罩，隨風飄進家中，難以消散，他與家人長時間呼吸，張男家所排放之藥草及油煙臭味，感到頭暈不適、噁心想吐。

張姓男子辯稱，他經營的國術館用的是科學中藥，不需要熬煮，也沒有提供客人代煎中藥服務，且環保局已多次至現場入內勘查，並未有發現任何異味情事。

曾擔任張姓鄰居子女的家教老師證述，每周任教1至2次，每1至2個月會聞到1次中藥味；該味道很嗆鼻、濃到令人感到不舒服、頭暈，在1樓客廳聞到的味道最濃，在2、3樓還是會聞得到，但沒有這麼濃，是可以忍受的程度，而在屋外時因為風大，就聞不到該味道。

張姓鄰居稱，家人長時間被迫吸入油煙臭味、嗆鼻中藥味，已嚴重侵害原告及其家屬之身體健康權利，主張依民法第767條第1項請求張姓男子拆除遮裝罩、鐵皮違建，另依民法第793條規定，請求張男不得再將煙氣、臭氣侵入至屋內，為有理由，應予准許。