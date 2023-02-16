今(16)日法務部調查局發布高階主管人事案，共93名簡任職等高階主管異動，調查局主任祕書吳富梅，將調任「天下第一處」台北市調查處處長，原北市調查處長孫承一則接任吳富梅擔任主祕一職，2人都是明年可望調升調查局副局長熱門人選；其中新竹市調查站主任林維成調任航業調查處簡任祕書，錯失通常升任副處長職務機會，疑受余正煌和林智堅抄襲論文案爭議影響。

據《ETtoday新聞雲》報導，去年接任新竹市調查站主任林維成，所屬調查官余正煌和林智堅去年鬧出「台大國發所論文」抄襲風波，然而，余正煌遭傳出去年考績被打乙等，關於林維成的負面消息便開始出現，像是新竹科學園區廠商公務聚餐，未被安排在主桌，竟回去痛罵下屬6小時，甚至在外喝醉酒後，回調查站會和值日官「盧小小」，更遭到北市議員徐巧芯爆料林維成曾當面嗆余正煌「不要再鬧下去」，遭徐巧芯質疑林維成領導統御能力有問題。

吳富梅過去出身調查局資通安全處，由僱員做到處長，由於近年資安及打擊境外假訊息，受到政府重視，吳在資安處長任內偵辦中油、台塑遭勒索病毒攻擊案，專責對抗假訊息、調查大陸網軍有功，升任主祕並繼續負責資安業務。吳的丈夫是審計長陳瑞敏，因此後勢看漲，她是繼孟惠華之後，第二位女性調查局台北市調查處長，吳也創下調查局主秘接掌北市調處長的首例。

據了解，由於吳富梅過去並無外勤處站主管資歷，這次調任北市調處長，是為了補她外勤處站處長歷練，因現任2名調查局副局長黃義村、文翰將於明年退休，因此吳富梅及主祕孫承一2人可望升任調查局副局長。