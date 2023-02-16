由於冷氣團減弱，明（17）日各地氣溫持續回升，不過早晚仍偏冷，新竹、苗栗仍有局部10度以下低溫發生的機率。氣象局表示，明晚開始西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，下周日（19日）東北季風增強，下周二（21日）將有接近大陸冷氣團的冷空氣影響台灣。

氣象局分析未來溫度變化。（氣象局提供）

氣象局指出，明天水氣偏少，各地大多為晴到多雲，只有東半部地區、恆春半島及大台北山區有零星短暫雨；溫度方面，各地氣溫持續回升，早晚偏冷，清晨中部以北及東北部低溫普遍只有12到15度，新竹、苗栗仍有局部10度以下低溫，南部及花東則約16、17度，白天明顯回溫，除了竹苗及中部沿海高溫在19度左右外，其他各地高溫都可以來到22至25度，高屏更有機會來到26、27度。

氣象局預測未來降雨趨勢。（氣象局提供）

氣象局說明，周六（18日）只有東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫雨，氣溫持續回升，白天更為舒適溫暖，不過早晚仍偏涼到偏冷；下周日東北季風增強，北部及東半部雲量增多，轉為有局部短暫雨的天氣，其他地區多雲，北台灣天氣轉涼。

下周一（20日）東北季風影響，迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，受南方水氣北抬影響，恆春半島及南部山區也有局部短暫雨，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；下周二至下周四（23日）東北季風影響，降雨恢復成迎風面為主，北部及東半部地區有局部短暫雨，最冷的時間點預計在周二晚至周三晨，強度接近大陸冷氣團等級。