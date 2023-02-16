陳俊聖16日出席生策會年會，並代表宏碁獲選為生策會第7屆理事。

宏碁才剛宣布電競桌上型電腦稱霸2022年英國市場，不僅市佔率達26.4％，比起英國電競桌機市場去年規模縮水14％，宏碁出貨量卻年增92％，即便英國市場告捷，但陳俊聖表示，因為消費性電子產品整體景氣不佳，品牌更需要跟客戶鞏固交情，所以他日前特別去歐洲跟當地經銷商見面、聯絡感情，同時也跟歐洲區同事針對集團轉型方向做更多的溝通，才剛從歐洲回來而已。

面對通膨對景氣的影響，他表示，消費性電子產品需求還是沒有看到回升，目前仍處於辛苦的過程，不過宏碁庫存情況還可以，清庫存已經差不多接近尾聲，景氣觀察重點還是看市場的終端需求，今年景氣要好轉恐怕只能期待下半年，上半年大家都知道情況沒有太好。

而就目前各大市場的景氣來說，陳俊聖表示，歐洲、美國經濟都不好，東南亞、南亞經濟情況相對好。

陳俊聖代表宏碁出任生策會理事，面對宏碁在生技、醫療的投資，他表示，宏碁除了做生醫技術的基礎研究之外，將ICT產業的技術運用生醫領域已有多年，比如說，宏碁跟台灣大多數的大型醫學中心都有針對AI影像判斷合作，如台大、中榮、三總、國防醫學院等，而集團旗下宏碁智醫開發的眼科AI輔助診斷糖尿病視網膜病變軟體VeriSee DR，目前已經導入包括菲律賓、泰國等國在內的100多家醫院。