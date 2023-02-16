桃園市率先推動代理教師全年聘期，其他五都在14日跟進，苗栗縣、新竹市、屏東縣15日也宣布即日起實施，對此民進黨新北市議員卓冠廷15日在社群平台發文肯定新北市選擇跟進，並強調自己與立委蘇巧慧、吳琪銘一同向中央爭取，不過此舉引起國民黨新北市議員葉元之痛批「搶功」。卓冠廷則反酸，支持自己關心跟爭取的政策、甚至肯定新北市教育局的作為，葉元之也可以酸言酸語？

卓冠廷15日在社群平台發文肯定新北市教育局從善如流，跟進「代理教師全年聘顧」的行列；他強調，辦公室關心新北市教育局的想法，希望能夠跟進該政策，後續也會與立委蘇巧慧、吳琪銘一起向中央爭取，在政策上路之初，希望能給予相關的協助和補助，讓政策美意更圓滿。

葉元之今（16日）透過臉書痛批，真的沒見過那麼不要臉的「民進黨新科議員」，虧他還做過林佳龍的新聞局長，強調有關代理教師薪資合理化的議題，在過去4年許多不分藍綠議員在議會都極力爭取，結果當新北市政府決定要實施後，「馬上有位才做議員不到2個月的新科民進黨議員，立刻跳出來說是他的功勞，還叫媒體一定要幫他報導」。

葉元之說，自己在議會至少2次向新北市教育局長極力爭取代理教師的權益，都不敢說是自己爭取到的，「真的很討厭這種割稻尾文化，這種投機性格，會造成劣幣驅逐良幣」，難道以後大家都不用努力，只要比誰會割稻尾？

對此，卓冠廷也嗆「葉元之又在刷存在感」，真的沒想到支持自己關心跟爭取的政策、甚至肯定新北市教育局的作為，葉元之也可以酸言酸語，如果葉元之真的覺得這個政策很重要，大可不必醋勁大發、酸言酸語、攻擊其他議員的努力，可以更努力告訴大家自己在這個政策當中的角色，而不是只會靠批評其他議員的政績刷存在感。