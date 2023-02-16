資深經紀人夏玉順昨（15）日傳出一代巨星劉文正的死訊，不料後來證實是烏龍一場，夏玉順更改口「還活著」，引發熱議，而今日夏玉順被爆出1月時大鬧華航商務艙，甚至有空服員出來爆料，「是出名的爛客人」，還曾要求空服員按摩、擦乳液等離譜行徑，讓空服員覺得很噁心。

資深媒體人謝國安今日晚間上傳夏玉順大鬧華航商務艙的影片，表示今年1月29日在飛往美國的班機上，夏順玉疑似逼空服員幫他穿襪子。畫面中可見，疑似因為飲料打翻，一名男性空服員請夏玉順更換座位，不料他不斷咆哮，還掀開隔簾衝入空服員備餐的作業區，作勢拉扯空服員，整段過程都被一旁的乘客用手機錄下。

除此之外，謝國安還曝光了和華航空服員的對話，不具名的空服員表示，夏玉順是出名的爛客人，「像皇帝一樣要人家幫他穿衣服，還要幫他穿拖鞋」，在飛機上屢次出現偏差行為，而這次大鬧班機後，機長請來美國警察處理，「直接給他好看」。

資深媒體人曝光和空服員的對話，空服員直說夏玉順「像皇帝一樣」。（圖／謝國安臉書）

據《三立新聞網》報導，有其他空服員也見過夏玉順的惡行惡狀，直說：「他很胖，都會選擇要搭輪椅，所以機場都會有人幫他推」，且夏玉順常要求大家替他處理瑣事，如拿箱子墊腳，稍有不順心就會咆哮大鬧，因此只要符合飛安，大家也只能盡力配合。

該名空服員表示，曾聽聞夏玉順要求空服員幫忙按摩、擦乳液等惡行，每次都為夥伴感到心疼，也覺得相當噁心，但以服務來說，還是希望能盡量滿足客人，也擔心夏玉順又在飛機上鬧事，只好以息事寧人的心情完成不合理的要求。