澎湃新聞報導，大陸足壇反腐持續推進。大陸最高檢官方微信16日消息，大陸教育部體育衛生與藝術教育司前司長王登峰（正廳級）涉嫌貪汙、受賄一案，由山東省監察委員會調查終結，移送檢察機關，山東省人民檢察院依法以涉嫌貪汙罪、受賄罪對王登峰作出逮捕決定。該案正在進一步偵辦中。

中央紀委國家監委網站去年8月30日引述中共中央紀委國家監委駐教育部紀檢監察組、山東省紀委監委消息發布：大陸教育部體育衛生與藝術教育司司長王登峰涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐教育部紀檢監察組紀律審查和山東省監察委員會監察調查。

澎湃新聞報導，作為教育部體衛藝司司長，王登峰還深度參與了近年來校園足球的發展，擔任大陸全國青少年校園足球工作領導小組辦公室（全國校足辦）主任職務，並一度擔任中國足協副主席職務。

今年2月14日晚，湖北省紀委監委網站通報稱，中國足球協會主席、黨委副書記陳戌源涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組和湖北省監委審查調查。

報導稱，中國足球協會根據法律授權和政府委託管理大陸全國足球事務，是中華全國體育總會和中國奧會的單位會員，是唯一代表中國的國際足球聯合會會員和亞洲足球聯合會會員。

自去年11月國足前總教練李鐵落馬以來，湖北省紀委監委網站已通報查處了中國足協前祕書長劉奕、常務副祕書長兼國家隊管理部部長陳永亮涉嫌嚴重違法，目前正接受中共中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組和湖北省監委監察調查。

同樣在湖北接受調查的足球領域人士，還有房企華夏幸福董事兼聯席總裁孟驚。華夏幸福14日晚發布公告，近日接到湖北省咸寧市崇陽縣監察委員會通知，公司董事兼聯席總裁孟驚因涉嫌違法犯罪對其實施留置。

2014年至2019年間，王登峰擔任了第十屆中國足協副主席。2015年起，他擔任大陸全國青少年校園足球工作領導小組辦公室主任，後又於2022年6月擔任中國青少年足球聯賽賽事辦公室副主任。