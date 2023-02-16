表態挺侯！前國民黨主席洪秀柱，15日出席永和工商婦女聯誼會致詞時，高聲疾呼大家要團結，要有信心，「對於侯友宜寄與深切的期望」，她也說「我們國民黨只要出一個人」，她也隔空向侯喊話，希望他不要再「歹勢」，除了「侯侯做逮誌」外，要再多講一點。對此就有媒體認為，洪秀柱的發言「同樣也對侯友宜提出了警訊」，若侯友宜對選不選2024依然不鬆口，恐不利於侯友宜累積聲勢。

根據《中評社》的報導指出，洪秀柱是國民黨中的深藍人物，且非常具有代表性，對於她正面表態對侯友宜參選2024寄予厚望，這等同於讓侯友宜掌握了參選2024的最後一塊拼圖。不過洪秀柱的發言，同時也對侯友宜提出了警訊，因為侯友宜到現在都還是對2024沒有鬆口，打太極的態度吊著支持者們的胃口，侯友宜不願背負吃碗內看碗外的批評，恐怕會讓焦點漸漸轉移到參選態度更加清晰的候選人身上，這樣的情況一拖久，勢必不利於侯友宜累積聲勢。

該份報導更指出，現在洪秀柱已經替侯友宜鋪好了「上台階」，而洪秀柱對侯友宜所寄予的厚望，某種程度上也是對侯友宜的靈魂拷問，最後就看侯友宜潛在的支持態度，以及是否願意接下洪秀柱的好意，對2024正式表態。