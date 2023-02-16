財政部國庫署今日召開地方政府財政業務聯繫會報，地方政府關心兩大議題，為《財劃法》修正以及地方政府發行永續發展政府債券等。

為了輔導地方政府財政業務，協助地方財源及增進地方財務效能，22縣市地方政府均有代表出席。

而此次的地方財政業務會報，地方政府關心2大議題，首先就是《財劃法》修正，新北市在綜合座談時提出相關議題，其他縣市政府也同樣關心。財政部長莊翠雲致詞時表示，財政部會持續蒐集外界的意見，期盼凝聚共識。

國庫署官員表示，《財劃法》討論很多，地方政府關心的角度也不同，而該法年久未修，涉及複雜的問題，包含中央與地方垂直；地方與地方之間水平分配，而地方也會對其有利指標提出建議，彼此也會互斥，要凝聚共識難度相當高。財源這個「餅」類似零和遊戲，所以期待地方開源。

而另一方面櫃買中心推展永續發展市場，也在會報中專題報告「地方政府債券發行及永續發展政府債券(永續債)介紹」，而地方政府發行永續債利率比銀行借款低，可透過該債券借低還高、提升財政彈性與能力。

國庫署官員表示，在綜合研討時台北市、新北市都有表達對發行永續債有興趣。