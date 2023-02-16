爭鮮「壽司郎翻版」事件風波驚動高雄市府，衛生局也派員前往稽查。(圖／高市衛生局提供)

日本壽司郎「口水恐攻」事件，引發前所未有的軒然大波，未料台灣竟也上演翻版。日前一名婦人指控，有男子將壽司取下，用筷子戳兩下後放回轉盤，出言規勸對方反被嗆，引起熱議，爭鮮雖然今天緊急回應，但不少網友質疑輕放，只因為對方是「常客」，灌爆臉書。

高雄一名婦人12日前往爭鮮迴轉壽司高雄愛河店，卻驚見壽司郎高雄版，婦人表示，當天用餐時看到鄰桌的男子將轉盤上的壽司取下後，用手或筷子戳了戳壽司，又隨即將壽司放回轉盤上，婦人擔心會有其他客人吃到這名噁男的口水，所以立刻告知店員。

未料男子之後又重複同樣行為2次，遭質疑時還反嗆「林北就是喜歡這樣，又沒有規定」，與婦人大吵，值班經理出面安撫，雖給予婦人免單，但卻指出對方是常客，平常並無此行為。

爭鮮今天(16日)公告坦言確有其事，表示當下已告知男客行為不當，只撤下食物一次是因為「只有看到一次」，事後給予女客免單，同時會加強服務人員教育訓練，執行更嚴格把關。

然而公告中卻完全未提及如何處置這名噁心男客，讓許多網友憤怒不已，紛紛灌爆臉書與Google評價大罵：「笑死，常客無敵」、「為了常客整間店出來坦」、「聽說這間店常客有特殊優待」、「被搞成這樣還不告常客，看來有免死金牌」、「店經理還適任嗎」、「這公關處理0分」、「改名叫口水店好了」、「以後不去了」、「看來這裡只是和常客，我這種一般客人還是改去其他店好了」。